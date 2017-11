OPÉRATION ATLANTIC RESOLVE L'armée US va déployer 250 soldats en Bulgarie

L'armée américaine va déployer 250 soldats en Bulgarie dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve, a écrit mardi soir le ministère bulgare de la Défense dans un communiqué. Les soldats seront déployés d'ici la fin de la semaine dans la zone de formation de Novo Selo, l'une des quatre bases militaires américano-bulgares communes dans le pays des Balkans, poursuit le communiqué.

Les Etats-Unis vont également déployer 50 unités d'armement, tels que des véhicules de combat d'infanterie Bradley et des blindés Abrams, ajoute le communiqué. L'opération Atlantic Resolve a pour objet d'assurer la sécurité des alliés européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). La Bulgarie, qui est membre de l'Otan, a signé un accord de coopération avec les Etats-Unis en 2006. Conformément à l'accord, les Etats-Unis peuvent déployer des équipements de défense et jusqu'à 2 500 militaires dans la zone de formation de Novo Selo, l'installation d'entreposage d'Aytos, la base aérienne Bezmer et la base aérienne Graf Ignatievo, et utiliser ces installations pour différentes activités, notamment des exercices de coopération en matière de sécurité, des opérations d'approvisionnement d'avions et de maintenance ponctuelle des véhicules.