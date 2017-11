CRISE AU SOUDAN DU SUD Igad accélère les consultations avant le forum de la paix

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) de l'Afrique de l'Est, a déclaré vendredi soir que son envoyé spécial au Soudan du Sud a intensifié les consultations avant un forum de haut niveau pour la revitalisation de l'accord de paix, prévu pour le 13 décembre. Ismail Wais, Envoyé spécial de l'Igad pour le Soudan du Sud, a eu des entretiens avec les partenaires régionaux, le président Salva Kiir, ses vice-présidents Taban Deng Gai et James Wani Iga ainsi que les ministres du gouvernement d'union nationale, ainsi que des représentants de la communauté internationale, pour préparer le terrain pour le forum. «Beaucoup ont considéré le processus comme une occasion opportune de rétablir la paix et la mise en oeuvre de l'Accord sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (Arcss)», a déclaré M. Wais dans un communiqué publié à Juba.

Le bloc régional a indiqué que le forum, qui devrait commencer peu après la réunion des ministres de l'Igad les 11 et 12 décembre à Juba, discutera de la mise en oeuvre intégrale de l'accord de paix et développera un calendrier révisé et réaliste. «La convocation du forum suivra la réunion du Conseil des ministres de l'Igad.

Le Conseil devrait fournir d'autres directives sur les modalités, la structure et d'autres détails sur la manière dont le forum sera organisé», a déclaré l'envoyé spécial de l'Igad. Lors des consultations de vendredi à Juba, M. Wais a informé les partenaires de l'effort régional pour organiser un forum inclusif. L'envoyé spécial a déclaré que les consultations qui ont eu lieu avec les différents partis de l'opposition, les groupes armés et la société civile, y compris les femmes et les groupes de réfugiés, visent à atteindre les objectifs du Forum. Il a noté le soutien massif apporté au Forum et les attentes élevées de toutes les parties prenantes sur le processus de revitalisation de l'Arcss. Des analystes considèrent le Forum de revitalisation de la paix de haut niveau lancé en juillet par les dirigeants régionaux comme la dernière chance de mettre fin à la guerre civile dans la plus jeune nation du monde.

Le Soudan du Sud est tombé dans la violence en décembre 2013 après un différend politique entre le président Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. L'accord de paix de 2015, qui a mené à la formation d'un gouvernement d'union nationale de transition, a éclaté en juillet 2016 après la reprise des combats entre les militaires loyaux respectivement au président Kiir et à son ancien vice-président reconduit Machar. Ce dernier a fini par fuir la capitale et s'engager de nouveau dans la rébellion.