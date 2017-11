GUERRE AU YÉMEN L'Iran accuse Washington d'"atrocités"

L'Iran a accusé hier les États-Unis d'être responsables d'«atrocités» au Yémen en soutenant l'Arabie saoudite, engagée dans le conflit yéménite à la tête d'une coalition militaire. Réagissant à un communiqué publié vendredi par la Maison-Blanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi, estime que ce texte «prouve clairement et sans aucun doute la participation et la responsabilité de l'Amérique dans les atrocités commises par l'Arabie saoudite au Yémen». Dans son communiqué, la présidence américaine assure que les États-Unis restent «déterminés à soutenir l'Arabie saoudite et tous ses partenaires du Golfe contre l'agression et les violations flagrantes du droit international dont se rendent coupables les Gardiens de la Révolution islamique iraniens», l'armée d'élite iranienne, notamment au Yémen.

Rivaux géopolitiques, l'Arabie saoudite et l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques en janvier 2016. Selon l'Unicef, plus de 11 millions d'enfants ont désespérément besoin d'aide humanitaire au Yémen, pays en guerre et en proie à la famine, a alerté hier le Fonds des Nations unies pour l'enfance.