OFFENSIVE DES FORCES IRAKIENNES 50% du désert irakien sous contrôle

Les forces irakiennes ont «nettoyé» la moitié du désert où ils pourchassent les terroristes mais doivent se préparer à une dure bataille à Wadi Hauran, fief du groupe terroriste «Etat islamique» (EI/Daesh), a affirmé hier un porte-parole de l'armée. «Nos unités ont nettoyé 50% de la superficie totale du désert d'environ 29.000 km2. La première phase est terminée et maintenant nos unités vont procéder au nettoyage du reste des zones désertiques», a déclaré le général Yehya Rassoul, porte-parole du Commandement conjoint des opérations (JOC), cité par l'AFP. Parmi les zones qui restent à nettoyer figure le Wadi Hauran, une vallée «profonde» qui «rejoint le territoire syrien», a-t-il ajouté. «La mission est de détruire toutes les caches dans le désert et les vallées pour sécuriser la frontière ouest de l'Irak avec la Syrie», a expliqué le général Rassoul, selon qui les gardes-frontières et l'armée irakienne pourront alors tenir la frontière. Wadi Hauran est la plus longue vallée d'Irak. Située dans la province occidentale d'Al-Anbar, elle s'étend sur 350 km depuis la frontière saoudienne jusqu'à l'Euphrate et se poursuit jusqu'aux frontières syro-jordaniennes. Elle est en grande partie aux mains de Daesh depuis 2014 et dans ce relief accidenté - avec des gorges pouvant atteindre 200 m de profondeur -, l'organisation terroriste a établi des positions, des caches, des dépôts d'armes et des postes de repli. L'offensive lancée il y a quatre jours est menée par l'armée irakienne et les forces paramilitaires du Hach al-Chaabi.