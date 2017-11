L'ONU ACCUEILLE À GENÈVE UNE OPPOSITION SYRIENNE (RÉ)UNIE Le quitte ou double de Vladimir Poutine

Par Chaabane BENSACI -

Une réunion des cinq membres permanents du Conseil de sécurité se tiendra aujourd'hui à Genève, à l'initiative de la France, a annoncé hier le représentant de l'ONU Staffan de Mistura qui n'a pas reçu confirmation de la venue de la délégation gouvernementale syrienne.

Aujourd'hui, à Genève, se tient le 9ème round des négociations inter-syriennes pour la paix, sous l'égide de l'ONU représentée par son envoyé spécial, Staffan de Mistura. On sait qu'au lendemain d'une importante réunion à Riyadh, ce sont toutes les composantes de l'opposition qui ont choisi d'adhérer à un Comité commun, à l'exclusion des formations terroristes. Plus question désormais d'un panel éclectique d'opposants plus ou moins représentatifs et dont le but n'a rien à voir avec la paix. Si certains adeptes du jusqu'au boutisme comme Kadri Jamil ou Riyadh Hijab ont claqué la porte de la réunion en Arabie saoudite, leurs exigences ayant été jugées irrecevables par leurs pairs, force est maintenant de concrétiser le pas en avant consenti par des forces telles que les combattants salafistes de Jaïch al Islam ou les Frères musulmans d'une part et les forces laïques et libérales d'autre part, ce qui a permis de dessiner une mouvance nouvelle capable de parler d'une seule et même voix.

Moscou et Riyadh ont sans doute permis, à travers leur concertation circonstanciée, de parvenir à cette avancée improbable. On sait en effet qu'à la faveur du sommet de Sotchi, à la veille duquel le président russe a longuement reçu son homologue syrien, le président Poutine a pris soin de contacter le président Trump et le roi d'Arabie saoudite pour leur communiquer des propositions concrètes sur le sujet de la paix en Syrie, une fois obtenu l'assentiment de Damas. Fort du soutien des présidents iranien Rohani et turc Erdogan, Vladimir Poutine veut en effet aller vite dans le domaine de la politique pour rentabiliser les gains militaires aujourd'hui pleinement assurés en Syrie. De plus, non seulement Daesh a été vaincu et les groupes extrémistes comme Al Nosra mis à mal, mais le président Bachar al Assad est désormais incontournable pour quiconque veut débattre de l'avenir de la Syrie. D'ailleurs, le président Tayyip Recep Erdogan qui en faisait une litanie a mis un bémol à cette vieille revendication, considérant que la question ne porte plus sur la nature du régime syrien mais sur la meilleure manière de parvenir à la paix en satisfaisant un certain nombre de revendications plus ou moins légitimes. C'est dire si Genève accueille en ce jour une opposition syrienne radicalement transformée, d'où seront absents les autonomistes kurdes du Parti de l'Union démocratique (PYD) et les terroristes du Front al Nosra. Pour les premiers nommés, le veto sans appel de la Turquie a scellé leur mise à l'écart du processus de Genève comme d'Astana, eu égard à leurs attaches trop évidentes avec le PKK.

En faisant un tel forcing, le président Poutine a mis la pression au point de faire éclater le HCN (haut comité des négociations, d'obédience saoudienne) longtemps résumé à la CNS des libéraux et islamistes, au CCN, aux groupes armés salafistes comme l'Armée syrienne libre et Jaïch al Islam présents à Astana et aux Indépendants de la société civile au profit des comités du Caire, de Moscou et d'Istanbul. On peut raisonnablement conclure qu'aujourd'hui à Genève débute une autre offensive du président Vladimi Poutine qui, après la victoire militaire, entend remporter rapidement la victoire politique. Il semble qu'elle soit, plus que jamais, à portée de main.