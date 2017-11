CONFLIT DE SYRIE Astana et Genève ne sont "pas en concurrence"

Le Premier ministre turc a estimé lundi soir à Londres que le «processus d'Astana», mené par la Russie aux cotés de la Turquie et de l'Iran pour relancer le processus de paix en Syrie, n'était «pas en concurrence» avec les discussions menées par l'ONU à Genève. «Le processus d'Astana, initié par la Turquie, l'Iran et la Russie, n'est pas en concurrence avec le processus mené à Genève», a affirmé Binali Yildirim lors d'une intervention à l'Institut international pour les études stratégiques (Iiss). Ces derniers mois, le président russe Vladimir Poutine a multiplié les initiatives diplomatiques et militaires, avec l'aide de l'Iran, soutien de Damas, et de la Turquie, soutien des rebelles, organisant à sept reprises des réunions à Astana, au Kazakhstan. Cet activisme a notamment abouti à la mise en place de quatre zones de «désescalade» en Syrie. Le gouvernement syrien s'est également dit favorable à une réunion avec l'opposition en Russie, proposée par Moscou et approuvée par l'Iran et la Turquie, pour tenter de trouver une solution au conflit.