CRISE DES ROHINGYAS AU MYANMAR Leur nombre au Bangladesh atteint les 624 000

Le nombre de Rohingyas ayant fui le Myanmar pour se réfugier au Bangladesh depuis le 25 août est monté à 624 000, a déclaré lundi soir le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU. En moyenne, 430 réfugiés rohingyas sont entrés chaque jour au Bangladesh au cours de la semaine passée, ce qui constitue un ralentissement par rapport à la semaine précédente. Les Rohingyas ont commencé à fuir leur domicile dans le nord de l'Etat Rakhine, au Myanmar, et à se réfugier au Bangladesh après qu'une attaque meurtrière lancée par l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan contre des commissariats de police le 25 août a déclenché une vague de répression présumée de la part du gouvernement et de certaines milices civiles. Les Rohingyas qui atteignent les camps de réfugiés - parfois après avoir traversé une partie de la baie du Bengale à bord de radeaux et d'embarcations de fortune - font état de violences généralisées à leur encontre. Suite à un accord entre le Bangladesh et le Myanmar sur le retour des réfugiés, le porte-parole de l'ONU Stephane Dujarric a déclaré qu'il était important que les Rohingyas puissent rentrer chez eux «de manière sûre, digne et protégée».Les membres de l'ethnie Rohingya se voient refuser l'accès à la citoyenneté au Myanmar, un pays majoritairement bouddhiste