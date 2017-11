TURQUIE-IRAK Frappes aériennes contre le PKK

rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, a annoncé l'état-major des forces armées turques (TSK). Ces raids, menés dans la région d'Aos, ont visé des abris, des cachettes et des tunnels utilisés par le PKK dans le nord de l'Irak, où sont situées les bases-arrières de la guérilla. La Turquie va poursuivre sa lutte contre le PKK dans le nord de l'Irak afin de détruire totalement les camps de la rébellion situés à 25 km de ses frontières, a affirmé, la semaine dernière, devant le parlement le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu. Les forces de sécurité turques ont lancé, depuis la fin 2015, une vaste opération sécuritaire en vue d'éliminer le PKK des zones urbaines. Près de 11.000 rebelles ont été neutralisés, depuis, à l'intérieur du pays et dans les raids aériens de l'aviation turque dans le nord de l'Irak et plus de 1200 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) et des civils ont été tués dans les attaques du PKK.Ankara avait initié en automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK pour mettre fin au conflit armé de trois décennies ayant fait plus de 40.000 tués. Mais deux ans et demi plus tard, ce processus a volé en éclats avec la reprise des attaques contre les forces de sécurité après l'attentat suicide de Suruç, le 20 juillet 2015, qui avait fait 34 tués parmi des sympathisants du mouvement kurde.