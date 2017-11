PYONGYANG PARACHÈVE SA FORCE NUCLÉAIRE AVEC UN NOUVEAU MISSILE Kim Jong-Un salue "une grande cause historique"

Par Chaabane BENSACI -

Pour le président Kim Yong-Un, le programme nucléaire est achevé

Ce système d'armes de type Icbm Hwasong-15 caractérise un missile balistique intercontinental équipé d'une ogive lourde extra-large capable de frapper la totalité du continent américain, selon les dires de Kcna.

Pyongyang a manifesté sa satisfaction, hier, au lendemain d'un test avec succès d'un nouveau missile intercontinental qui met, pour la première fois, la totalité du continent américain à sa portée. A peine sorti du bunker où il a présidé la cérémonie de lancement du missile Hwasong-15, le président nord-coréen Kim Jong-Un a en effet commenté «avec fierté que, désormais, nous sommes finalement parvenus à réaliser notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'Etat», des propos rapportés par l'agence officielle Kcna. Comme d'habitude, les réactions de plusieurs capitales ont été virulentes, rejoignant celles de Washington où le ministre de la Défense, Jim Mattis a aussitôt pointé du doigt une progression nord-coréenne qui constitue «une menace pour le monde entier». Depuis le 15 septembre dernier, date du dernier lancement d'un missile par Pyongyang, les invectives et les noms d'oiseau n'ont pas cessé de fuser entre la Corée du Nord et les Etats-Unis même si une trêve informelle a eu lieu grâce à l'intervention de la Chine. C'est cette «accalmie» factuelle qui est d'ores et déjà remise en cause par le nouveau tir dont les experts considèrent qu'il représente une évolution indéniable pour l'armement nord-coréen. Ce système d'armes de type Icbm Hwasong-15 caractérise, disent-ils, un missile intercontinental équipé d'une ogive lourde extra-large capable de frapper la totalité du continent américain, confirmant par-là même les dires de Kcna qui estime que le développement de cet armement protégera la Corée du Nord de «la politique de chantage et de menace nucléaires des impérialistes américains». Par-delà le fait qu'on ne sait pas encore si Pyongyang est effectivement parvenu à maîtriser la technologie de rentrée des ogives dans l'atmosphère depuis l'espace, il est probable, et les spécialistes en sont convaincus, que la Corée du Nord a atteint le niveau de développement d'une frappe intercontinentale opérationnelle. Ce sont, en tout cas, les premières conclusions qui ont suivi le tir du missile balistique intercontinental qui s'est abîmé en mer du Japon après un vol de plus de 1 000 km, un constat du Pentagone lui-même qui a indiqué en outre que le missile est parti du site de Sain-ni, aux environs de Pyongyang et qu'il n'a mis à aucun moment en danger les Etats-Unis ou leurs alliés dans la région. Anticipant la réaction américaine dont tout le monde pressentait qu'elle serait brutale, la Chine, alliée de la Corée du Nord, a exprimé hier sa «vive préoccupation» tout en pressant les deux capitales antagonistes à reprendre sans tarder les négociations. Selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, la proposition chinoise d'un double moratoire constitue toujours une option nécessaire et suffisante pour apaiser les tensions. Il s'agit là d'une plate-forme qui suggère une suspension conjointe des essais nucléaires et balistiques nord-coréens, d'une part et des manoeuvres militaires américano-sud-coréennes d'autre part, mais celle-ci a été rejetée par les Etats-Unis. De son côté, la Russie a déploré hier une «provocation» nord-coréenne dans un contexte de crise avant d'appeler toutes les parties à «garder leur calme». Telle est la substance de la déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a indiqué que «ce nouveau tir de missile est bien entendu une provocation qui suscite une nouvelle hausse des tensions et qui nous éloigne d'un début de règlement de la crise» non sans ajouter: «Nous condamnons ce tir et nous espérons que les parties concernées réussissent à garder leur calme, ce qui est nécessaire pour que la situation dans la péninsule coréenne ne suive pas le pire des scénarios» alors que «pour l'instant de raison (il n'y a pas de raison) pour être vraiment optimiste». Faisant suite à ces réactions somme toute prévisibles, celle du président américain Donald Trump a, par contre, surpris tout le monde tant elle tranchait avec ses habituels commentaires à l'emporte-pièce. Hier, le président américain s'est contenté sobrement d'un «on va s'en occuper» qui signifie à peu près tout et son contraire. Il est vrai que les échanges acrimonieux qu'il a eu avec son homologue nord-coréen avaient atteint des niveaux d'injure et de menace qui peuvent difficilement être aujourd'hui dépassés, ce qui explique peut-être ce que d'aucuns qualifient de réponse esseulée à la provocation de Pyongyang. Mais rien ne permet de penser que l'affaire ne vas pas peser encore plus sur les relations internationales entre les Etats-Unis et leurs alliés, d'un côté et la Chine, de l'autre. Celle-ci a tôt fait de réagir à un essai qui met gravement en péril le statu quo obtenu dans des circonstances très difficiles et il va lui falloir, de nouveau, tempérer les ardeurs d'un Conseil de sécurité de l'ONU convoqué hier dans l'urgence pour durcir au minimum les sanctions imposées à la Corée du Nord. Sanctions dont le premier pays concerné est évidemment la Chine avec laquelle Pyongyang totalise la majorité de ses transactions commerciales.