DÉCISION DE WASHINGTON SUR AL-QODS L'Autorité palestinienne met en garde Trump

La présidence palestinienne a mis en garde hier contre les effets destructeurs qu'aurait selon elle toute initiative déniant aux Palestiniens la perspective de faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat palestinien. La présidence de l'Autorité palestinienne s'exprimait alors que le président américain Donald Trump doit décider de façon imminente s'il transfère ou non l'ambassade de son pays de Tel-Aviv à Jérusalem. Les Palestiniens s'opposent à tout ce qui légitimerait l'occupation par Israël de la ville sainte. Sans mentionner explicitement le président américain ou les Etats-Unis, Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président Mahmoud Abbas, a affirmé que toute solution juste au Moyen-Orient passait par la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale d'un futur Etat palestinien indépendant. «C'est par Jérusalem-Est, avec ses sites sacrés, que commence et s'achève toute solution ou tout projet qui puisse sauver la région de la destruction», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle Wafa. L'ONU n'a jamais reconnu l'annexion de Jérusalem-Est et considère que le statut final de la ville doit être négocié. Les ambassades étrangères sont installées à Tel-Aviv.