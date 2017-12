LIBYE: TERRORISME Tripoli demande la levée de l'embargo sur les armes

Le chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj a demandé jeudi à Washington la levée de l'embargo sur les armes imposé à son pays depuis 2011 par l'ONU. Au début d'une rencontre au Pentagone avec le ministre américain de la Défense Jim Mattis, Fayez al-Sarraj a souligné que la Libye était confrontée à de nombreux défis en termes d'extrémisme et de terrorisme. «Mais il y a un autre défi auquel nous faisons face, celui du manque de capacités et de moyens, ainsi que l'embargo sur les armes», a-t-il ajouté en référence à l'embargo décrété en 2011 par l'ONU. «Nous espérons que cet embargo sera partiellement levé, au moins pour certaines branches de l'armée comme la garde présidentielle et les garde-côtes», a conclu M. Sarraj. Les autorités libyennes se plaignent régulièrement de manque de moyens pour faire face aux flots d'immigrants, mais le gouvernement de M. Al-Sarraj ne contrôle pas l'ensemble du territoire libyen.