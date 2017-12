VIOLENCES AU PAKISTAN Neuf personnes tuées et des dizaines de blessés

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées hier au cours d'une attaque de taliban armés contre une école de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, ont déclaré les autorités. «Nous avons recueilli les corps de six personnes ainsi que 18 blessés, dont deux dans un état critique», a déclaré une porte-parole du complexe médical de Hayatabad. Un autre hôpital public, le complexe médical Kyber, a indiqué avoir accueilli 20 blessés et reçu les dépouilles de trois personnes. Des taliban revêtus de burqas ont ouvert le feu aux portes de l'établissement, blessant un garde, avant de faire irruption dans les locaux. D'après le chef de la police de Peshawar, Muhammad Tahir Khan, trois assaillants ont été tués. Les forces de sécurité sont en train de fouiller les locaux de l'Institut de formation agricole à la recherche d'autres assaillants éventuels.