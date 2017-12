REPORT DES ÉLECTIONS AU MALI La Minusma appelle à l'accélération de l'accord de paix

Le report a été demandé en octobre par la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, en raison, a-t-on ajouté, de la situation sécuritaire dans le Nord et du non-retour des réfugiés et la non-révision des listes électorales.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a indiqué avoir pris note de la décision du gouvernement malien de reporter les élections des collectivités territoriales pour avril 2018, appelant toutes les parties prenantes à l'accélération de la mise en oeuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. La Minusma estime que ce report permettra de consacrer du temps pour trouver des réponses aux préoccupations exprimées par les acteurs politiques maliens et relative au processus de paix, selon un communiqué publié jeudi par l'ONU. Le représentant spécial du secrétaire-général au Mali et Chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, «encourage l'ensemble des parties maliennes à saisir cette opportunité pour créer les conditions propices à l'accélération de la mise en oeuvre de l'accord de paix, notamment le retour de l'administration et la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire, ainsi que la mise en oeuvre des arrangements sécuritaires». M. Annadif estime que le report des élections à avril 2018 est de nature à favoriser la poursuite du dialogue avec l'ensemble des acteurs maliens sur la tenue d'élections inclusives dans un environnement apaisé. «Tel que stipulé dans son mandat, la Minusma apportera son appui au déroulement de ces élections dans le pays», a souligné la mission de maintien de la paix. L'élection des collectivités territoriales, initialement prévue pour le 17 décembre 2017 au Mali, a été reportée au mois d'avril 2018, a annoncé un communiqué publié dimanche dernier au terme d'une réunion du Conseil des ministres, précisant que «ce report a été décidé pour permettre à tous les acteurs concernés de disposer du temps de discussion nécessaire afin d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées lors de concertations organisées par le ministre de l'Administration territoriale».

