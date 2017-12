CONFLIT EN IRAK Découverte de deux nouveaux charniers

Des forces paramilitaires irakiennes ont annoncé hier découvert dans une région majoritairement yazidie, dans le nord du pays, deux nouveaux charniers contenant les corps de 140 civils, dont des femmes et des enfants. «Une fosse commune a été découverte avec les corps de 20 femmes et d'une quarantaine d'enfants dans le village de Kaboussi, au sud de Sinjar, dans la province de Ninive», ont affirmé les forces du Hachd al-Chaabi dans un communiqué. Par ailleurs, «dans le complexe résidentiel de Jazira, également au sud de Sinjar, 80 autres corps, en majorité des Yazidis, ont été découverts».

Le 22 novembre, dans la même région, les forces de sécurité irakiennes avaient indiqué avoir découvert une fosse commune contenant les corps de 73 hommes, femmes et enfants exécutés par le groupe terroriste Etat islamique (EI) durant son contrôle de la région. Selon le responsable de la région de Sinjar Mahma Khalil, une quarantaine de charniers ont été découverts depuis 2015 dans différents secteurs et «toutes les victimes sont des Yazidis». En 2014, des jihadistes avaient tué des milliers de Yazidis dans leur fief du mont Sinjar et enlevé des milliers de femmes et d'adolescentes, pour les réduire à l'état d'esclaves sexuelles. Les forces kurdes appuyées par la coalition avaient repris le fief yazidi de Sinjar en novembre 2015. En octobre 2017, les forces irakiennes ont à leur tour repris Sinjar aux Kurdes.