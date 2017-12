UKRAINE-POLITIQUE Référendum sur l'adhésion à l'Otan et l'UE

Le président ukrainien Petro Porochenko a promis la tenue prochaine d'un référendum sur l'adhésion de son pays à l'Union européenne et l'Otan. «Dans un futur très proche en Ukraine, des référendums seront organisés» sur l'adhésion à l'Union européenne et l'Otan, a dit Porochenko, dans un discours, relayé hier par les médias ukrainiens, sans préciser la date de la tenue de ces référendums. Le président ukrainien a affirmé que le «oui» l'emportera, se disant convaincu que le peuple ukrainien soutient son initiative. Il a à cet égard souligné que son pays est «fermement engagé dans le processus d'intégration euro-atlantique». Selon un sondage réalisé fin octobre et début novembre par trois instituts ukrainiens, 56% des Ukrainiens sont favorables à une adhésion à l'UE. Environ 43% d'entre eux se prononcent pour l'adhésion à l'Otan, 33% étant contre et 13% ne se prononçant pas. L'Ukraine a déjà signé un accord d'association avec l'UE et espère pouvoir déposer en 2020 une demande formelle d'adhésion.