ERDOGAN POUR UN ETAT PALESTINIEN Sa capitale doit être El Qods-Est

Un Etat palestinien indépendant doit être établi avec El Qods-Est comme capitale, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une conversation téléphonique avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas samedi soir, a rapporté hier l'agence de presse turque Anadolu. «L'instauration d'un Etat palestinien indépendant et souverain, avec El Qods-Est comme capitale, est nécessaire pour assurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient», a déclaré< M.Erdogan à M. Abbas, selon des sources présidentielles citées par Anadolu. Cet échange téléphonique survient alors que Washington doit s'exprimer sur le transfert ou non de l'ambassade américaine à El Qods occupée. L'Organisation de la libération de la Palestine (OLP), a mis en garde samedi les Etats-Unis contre toute idée de transférer leur ambassade à El Qods, soulignant que toute solution au conflit doit passer par la reconnaissance d'El Qods-Est comme capitale d'un futur Etat palestinien indépendant. En effet, les Nations unies n'ont jamais reconnu l'annexion d'El Qods-Est et considère que le statut final de la ville devra être négocié.

Une loi du Congrès américain adoptée en 1995, stipule que la représentation diplomatique de Washington en Israël doit se trouver à El Qods. Mais, depuis deux décennies, une clause dérogatoire, signée tous les six mois par tous les présidents américains successifs, permet à l'exécutif américain de bloquer son application.