CRISES AU MOYEN-ORIENT L'Iran prône un "dialogue régional sans interférences"

Le président iranien Hassan Rohani a plaidé hier pour une résolution des crises au Moyen-Orient par le «dialogue» entre acteurs régionaux, «sans interférence des puissances étrangères». «Nous estimons que s'il y a un problème dans la région, il peut-être réglé par le dialogue», a indiqué M. Rohani dans un discours télévisé prononcé à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau port à Chabahar, dans le sud-est de l'Iran. «Nous n'avons besoin de rien de plus important que le dialogue», a-t-il poursuivi, ajoutant: «Nous n'avons besoin ni d'armes, ni de l'intervention des puissances étrangères». «Nous pouvons nous-mêmes, dans l'unité, l'égalité et la fraternité, régler les problèmes par le dialogue», a souligné le président iranien, au moment où les relations entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite, sont tendues. Riyadh et Téhéran soutiennent des camps adverses dans les conflits qui déchirent la Syrie, l'Irak et le Yémen. L'Iran a par ailleurs salué fin novembre les récentes victoires sur le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) en Irak et en Syrie.