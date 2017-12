PRÉSIDENTIELLE EN EGYPTE Ahmed Chafik réexamine sa candidature pour 2018

L'ex-Premier ministre égyptien Ahmed Chafik a annoncé qu'il réexaminait sa volonté de se porter candidat à la présidentielle de 2018. «Mon intention (d'être candidat à la présidence) était fondée sur les informations et les idées générales sur la situation actuelle du pays» vues depuis l'étranger, a dit M. Chafik par téléphone dans une émission de la chaîne de télévision égyptienne Dream TV. «Maintenant, je vais sortir et voir la situation sur le terrain», a-t-il ajouté, en précisant qu'il souhaitait désormais examiner la situation scrupuleusement. En présentant sa candidature dans une vidéo mercredi, il avait affirmé que le pays avait besoin de «sang neuf» pour affronter les «nombreux problèmes» de l'Egypte. Candidat malheureux à l'élection de 2012, M. Chafik avait annoncé sa volonté de se représenter depuis les Emirats arabes unis, où il se trouvait en exil depuis cinq ans. M. Chafik a également assuré durant l'interview télévisée avoir été très bien reçu par les responsables au Caire avant d'être conduit à l'hôtel. Son avocate, Dina Adly Hussein, avait annoncé plus tôt dans la journée de dimanche avoir pu rencontrer son client après avoir lancé un appel aux autorités en ce sens. M. Chafik lui a confirmé être «en bonne santé et ne faire l'objet d'aucune enquête». Ex-Premier ministre de Hosni Moubarak, nommé peu de temps avant la chute de ce dernier en 2011, M. Chafik est perçu comme un candidat sérieux. Après sa défaite en 2012 face à Mohamed Morsi, M. Chafik a fait face à la justice pour corruption. Acquitté, il s'était réfugié aux Emirats.