VIOLENCES EN IRAK Octobre et novembre, mois les moins meurtriers depuis cinq ans

L'Irak a connu en octobre et novembre ses mois les moins meurtriers depuis cinq ans, selon l'ONU. En novembre, 117 civils et policiers irakiens ont été tués et 264 autres blessés «dans des actes de terrorisme, de violence et de conflit armés», selon les chiffres collectés par la Mission d'assistance de l'ONU en Irak (Unami). Le plus grand nombre de morts a été recensé dans les régions de Baghdad (51 morts), Salaheddine (24) et Kirkouk (12). En octobre, le nombre de morts s'élevait à 114 et le nombre de blessés à 244. Il s'agit des deux mois les moins sanglants depuis novembre 2012, le pire ayant été enregistré en juin 2014 avec 1 775 morts. «L'attentat de Touz Khourmatou, dans la province de Salaheddine, et celui dans la province de Baghdad, qui ont fait de nombreuses victimes civiles, sont un horrible rappel que les terroristes peuvent encore frapper des citoyens pacifiques et que toutes les mesures doivent être prises (...) par protéger les citoyens», a souligné dans un communiqué le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Irak, Jan Kubis.Depuis le début de l'année, les actes de violences en Irak ont fait 3 229 morts.