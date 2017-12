Le statut de la ville sainte

La guerre de juin 1967 a radicalement modifié la situation. Israël a occupé El Qods et la Cisjordanie. Depuis lors, des changements démographiques et physiques ont été imposés.

La résolution 181 (II) de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1947, concernant le plan de partage, envisageait la création d'un secteur de Jérusalem démilitarisé constituant une entité distincte, sous l'égide du Conseil de tutelle des Nations unies, qui devait élaborer un statut pour Jérusalem et désigner un gouverneur. Passant outre, Israël a occupé le secteur occidental de Jérusalem et la Jordanie le secteur oriental. C'est ainsi qu'est advenu le partage de facto de Jérusalem.

Avec sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, l'Assemblée générale a réaffirmé le principe de l'internationalisation et celui des droits existants. Israël n'a pas tenu compte de la résolution et a poursuivi l'extension de sa juridiction sur la partie ouest de la ville. Le 23 janvier 1950, il a déclaré que Jérusalem était sa capitale et installé les services du gouvernement dans cette zone.

L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont adopté plusieurs résolutions déclarant nulles et non avenues les mesures prises par Israël qui a alors adopté des mesures en vue de «faire de Jérusalem unifiée sa capitale». Le Conseil de sécurité a adopté, le 30 juin 1980, sa résolution 476 (1980) demandant instamment à Israël,

«de se conformer à la présente et aux résolutions précédentes et de cesser immédiatement les mesures affectant le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem». Israël ne s'étant pas conformé à cette résolution, le Conseil a adopté, le 20 août, la résolution 478 (1980), dans laquelle il a réaffirmé que toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville étaient «nulles et non avenues» et demandait aux États qui avaient établi des missions diplomatiques à Jérusalem de les retirer.

Le 12 octobre 1990, vint la résolution 672, après les violences de l'armée israélienne à Haram al-Charif dans la mosquée Al-Aqsa.

Le Conseil a condamné les «actes de violence» qui avaient fait des morts et des blessés, et a engagé Israël à «s'acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités lui incombant en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à la protection de la population civile en temps de guerre, applicable à tous les territoires occupés».

En mai 1999, face à la colonie de peuplement de Maaleh Adumim, à El Qods, l'Assemblée générale, dans une résolution du 9 février 1999, a réaffirmé que toutes les mesures et décisions d'ordre législatif et administratif qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère, le statut juridique et la composition démographique de Jérusalem Est occupée et du reste du territoire palestinien occupé sont nulles et non avenues et sans valeur aucune. Résolution réitérée le 1er décembre 2000.

L'Assemblée générale a également déploré «que certains États aient transféré leurs missions diplomatiques à Jérusalem, au mépris de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité».

(source: L'ONU et la question de la Palestine).