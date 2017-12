VISITE DU VICE-PRÉSIDENT AMÉRICAIN Pence n'est "pas le bienvenu en Palestine"

Un cadre du parti palestinien Fatah a affirmé jeudi que le vice-président américain Mike Pence n'était «pas le bienvenu en Palestine», après la décision du président Donald Trump de reconnaître Al Qods occupée comme capitale d'Israël.

Une visite de M. Pence dans les territoires palestiniens est prévue durant la deuxième moitié de décembre. Le président palestinien et chef du Fatah, Mahmoud Abbas, n'a pas mentionné la visite de M. Pence dans sa réaction mercredi à la déclaration de Trump. «Le vice-président américain n'est pas le bienvenu en Palestine», a affirmé à l'AFP Jibril Rajoub. «Le président Abbas ne l'accueillera pas à cause de l'annonce (du président Trump)».

La Maison-Blanche a de son côté estimé jeudi qu'une éventuelle annulation de la rencontre entre Mike Pence et M. Abbas serait «contre-productive». La visite du vice-président américain qui doit aussi se rendre en Egypte prend un relief particulier après l'annonce de M. Trump qui a provoqué l'ire des Palestiniens et une condamnation internationale unanime. Pour M. Abbas, Washington ne peut plus jouer son rôle historique de médiateur de paix avec les Israéliens après les déclarations de M. Trump. «Par ces décisions déplorables, les Etats-Unis sapent délibérément tous les efforts de paix», a-t-il réagi mercredi.