Messahel à la réunion extraordinaire de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part hier au Caire à la réunion urgente du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel en vue d'examiner les derniers développements concernant El Qods, après la décision du président américain, et les actions arabes à entreprendre, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette réunion, le ministre a rappelé les positions de l'Algérie qui a pris connaissance avec une «très grande préoccupation» de la décision de l'Administration américaine de reconnaître El Qods Echarif comme capitale d'Israël, et dénoncé mercredi «avec force» cette grave décision, en ce qu'elle constitue une «violation flagrante» des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la légalité internationale.

L'Algérie s'inquiète de cette remise en cause de toute possibilité de relance d'un processus de paix depuis trop longtemps à l'arrêt. Cette décision fait peser, en conséquence, de lourdes menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité d'une région névralgique déjà fortement meurtrie». M. Messahel a réitéré «le soutien total de l'Algérie aux droits inaliénables du peuple palestinien frère», et appelé à «se mobiliser pour le respect des droits nationaux du peuple palestinien et du statut international de la Ville Sainte».