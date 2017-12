EVOQUANT LE SPECTRE DES ANNÉES 1930 Obama appelle à cultiver la démocratie

L'ancien président Barack Obama a mis en garde cette semaine les Américains contre toute complaisance, les appelant à cultiver la démocratie et évoquant le spectre de la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930. «Nous devenons parfois complaisants en pensant que les choses vont continuer, automatiquement, or ce n'est pas le cas», a déclaré mardi l'ex-président lors d'une conférence à Chicago dont une vidéo a été diffusée vendredi par plusieurs médias. «Nous devons nous occuper de ce jardin qu'est la démocratie, sinon les choses peuvent s'écrouler assez rapidement. Et nous avons vu des sociétés dans lesquelles cela est arrivé», a-t-il poursuivi, évoquant «la fin des années 1920 et les années 1930». «60 millions de personnes sont mortes et le monde a été plongé dans la chaos», a-t-il poursuivi, avant de livrer un conseil simple à son auditoire:«Soyez attentifs et allez voter!». Fidèle à une tradition de réserve observée par ses prédécesseurs, Barack Obama s'est montré plutôt discret depuis son départ de la Maison-Blanche. Se gardant de critiquer frontalement Donald Trump, sauf pour marquer son désaccord sur des sujets tels que l'immigration ou le climat, il insiste régulièrement sur la nécessité pour le camp démocrate de se mobiliser, de s'organiser pour les prochaines échéances électorales. Et de se rendre aux urnes le jour J.