FONDS D'INTERVENTIONS D'URGENCE DE L'ONU Guterres appelle les Etats à contribuer à hauteur d'un milliard de dollars

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé vendredi aux Etats de contribuer à hauteur d'un milliard de dollars au Fonds central d'intervention d'urgence (Cerf), un fonds de l'ONU qui soutient les opérations humanitaires de secours dans le monde. «Au cours des 12 dernières années, le Cerf a été à la pointe de la réponse humanitaire», a déclaré

M.Guterres lors d'une conférence à New York, en ajoutant: «Le Cerf est sans aucun doute l'un de nos outils les plus importants pour atteindre rapidement les gens et sauver des vies». Selon un communiqué de l'ONU, le Cerf qui est géré par le Bureau des Nations unies pour la Coordination des affaires humanitaires (Ocha), a financé depuis le début de cette année à hauteur de 130 millions de dollars aux activités qui ont permis de sauver des vies au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Le fonds a également soutenu des interventions humanitaires dans d'autres régions, notamment pour les réfugiés palestiniens, pour les réfugiés rohingyas au Bangladesh et pour les victimes des ouragans Irma et Maria dans les Caraïbes. Les conflits prolongés et l'impact des catastrophes naturelles,

aggravés par la fragilité structurelle et la vulnérabilité chronique, ont augmenté le nombre de personnes qui se retrouvent en mode de survie, constamment sous la menace de catastrophes. L'année 2018 ne s'annonce pas meilleure, les conflits prolongés risquant d'être aggravés par les conséquences toujours plus intenses du changement climatique. «Il n'y a aucun signe de relâchement des besoins humanitaires», a prévenu le chef de l'ONU, soulignant que l'Assemblée générale avait adopté il y a un an une résolution appelant à un élargissement de l'objectif de financement annuel du Cerf de 450 millions à un milliard de dollars. Notant que le déficit de financement humanitaire mondial s'est élevé à 11 milliards de dollars au 30 novembre et que les plans d'intervention humanitaire ne sont financés qu'à 60% en moyenne, le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'un Cerf financé à hauteur d'un milliard de dollars contribuerait à renforcer le financement des urgences. «Un milliard de dollars est un objectif ambitieux mais réalisable», a déclaré M. Guterres, tout en soulignant: «Une Organisation des Nations unies forte a besoin d'un Cerf fort».