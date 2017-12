EN SIGNE DE SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE Constantine se mobilise

Par Ikram GHIOUA -

Dans la rue on demande plus de considération pour les Palestiniens. Il s'agit d'une cause universelle qui est soutenue par les peuples du monde entier.

Entre 700 et 1000 personnes ont, en signe de solidarité avec la Palestine, organisé une importante manifestation à Constantine. Une marche depuis la Grande mosquée de Constantine jusqu'au centre-ville où des discours contre la déclaration du président américain Donald Trump de faire d'El Qods la capitale d'Israël. Parmi les manifestants, des militants des partis politiques dont des élus du FLN, mais aussi des députés, on citera le docteur Omar Mahsas, le P/APW Nadir Amireche. Des militants du FFS également, des imams, des étudiants et certainement les adhérents du mouvement associatif. El Qods aura donc réuni tout le monde à Constantine pour dénoncer ce qu'ils ont qualifié d'acte abusif. Des slogans appelant à la lutte contre l'impérialisme et l'injustice et d'autres d'ouvrir les frontières.

Les intervenants lors de cette manifestation ont salué la position de l'Algérie qui a toujours été claire quand il s'agit des droits du peuple palestinien. Le docteur Omar Mahsas rappellera à l'occasion le rôle que joue l'Algérie qui n'a jamais reconnu cet Etat appelé Israël, pour la cause palestinienne. Les jeunes ne manqueront pas d'inviter l'Etat à agir avec plus de fermeté et à la limite de convoquer l'ambassadeur des USA. Cette décision scandaleuse a donc suscité de vives réactions de part et d'autre, démasquant ainsi l'hypocrisie de certains dirigeants arabes qui ont osé à peine exprimer quelques phrases, avaient estimé la veille les imams lors de la prière du vendredi. En effet, ces derniers avaient consacré leurs prêches à cette question, la jugeant de grave et d'inadmissible. Pour les prêcheurs, il est temps de reprendre les choses en main. De la colère surgissait dans leurs paroles, mais aussi de la détermination, appelant de toutes leurs forces à aller vers le concret.

Ils ne manqueront certainement pas l'occasion d'inviter les Palestiniens à prendre exemple sur l'Algérie pour arracher leur liberté. Pour eux, pas de négociations qui tiennent, mais mettre en oeuvre une révolution. Pour les imams, le temps des paroles et des communiqués de dénonciation doit être révolu et la nation musulmane, mais aussi chrétienne, car elle est autant concernée, doit libérer la voie aux actes. Dans la rue, on demande plus de considération pour les Palestiniens. Il s'agit d'une cause universelle qui est soutenue par les peuples du monde entier, mais qui reste entre les mains d'opportunistes politiques. Pour beaucoup c'est une question d'honneur, de dignité et d'existence.

Lors de cette manifestation, on ne manquera pas de souligner que c'est une violation gravissime des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre d'un peuple opprimé et privé de ses droits.

A noter que cette manifestation à laquelle on avait appelé la veille a débuté vers 13 heures. Un dispositif de sécurité impressionnant a été dressé par la police dont les éléments sont restés comme observateurs sans aucune intervention. Les policiers se sont contentés d'encadrer la manifestation.