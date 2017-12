FRANCE Le président Macron invite Netanyahu à faire des "gestes courageux"

Après la condamnation de la décision du président Donald Trump par les ambassadeurs de cinq pays européens au Conseil de sécurité de l'ONU, le président français Emmanuel Macron a réitéré, à l'issue d'un entretien bilatéral à Paris avec le Premier ministre israélien, la position exprimée à Alger selon laquelle il a «désapprouvé» ladite décision. Les Etats-Unis «ont reconnu d'une façon unilatérale une situation qui est contraire au droit international et dangereuse pour la paix». «J'ai dit, a indiqué le chef de l'Etat français à M. Netanyahu que les chances de la paix dépendent de gestes courageux envers les Palestiniens» pour «sortir de l'impasse actuelle». Invité à préciser de quels gestes il s'agit, il a dit qu'il a demandé «le gel de la colonisation». Tandis que le Premier ministre israélien dénonçait les Européens, à l'exclusion de la France, comme des «hypocrites», consacrait l'essentiel de son intervention à critiquer sévèrement le président turc Erdogan qu'il qualifie de «terroriste» et dissertait sur la menace nucléaire iranienne, le président Macron a réitéré son «appel au calme et à l'apaisement» avant d'ajouter qu'il attend de «voir quelles initiatives crédibles émergent qui peuvent être accompagnées». Le président français a également «condamné avec la plus grande clarté toutes les formes d'attaques des dernières heures et jours contre Israël». En rupture avec la ligne de son prédécesseur, François Hollande, en faveur d'une initiative de paix pour sortir le processus de l'ornière, le président Macron a dit sa réserve quant à des médiations multiples.