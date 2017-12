UN SOMMET DE L'OCI EST PRÉVU À ISTANBUL MERCREDI Erdogan qualifie Israël d' "Etat terroriste" et "tueur d'enfants"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié hier Israël d'»Etat terroriste» qui «tue des enfants», ajoutant qu'il «lutterait par tous les moyens» contre la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu. «La Palestine est une victime innocente (...) Quant à Israël, c'est un Etat terroriste, oui, terroriste!», a lancé M. Erdogan, à Sivas (centre). «Nous n'abandonnerons pas Jérusalem à la merci d'un Etat qui tue des enfants», a-t-il ajouté. Le président turc, qui a plusieurs fois qualifié Jérusalem de «ligne rouge pour les musulmans», a vivement critiqué la décision de Trump, indiquant qu'elle était «nulle et non avenue» pour Ankara. «Nous allons lutter jusqu'au bout par tous les moyens» contre cette décision, a poursuivi le chef de l'Etat turc, rappelant qu'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) doit se tenir mercredi à Istanbul. Lors de ce sommet, «nous allons montrer qu'appliquer cette mesure ne sera pas aussi facile que cela», a assuré M. Erdogan. Lors de son discours, il a fait projeter une photo montrant un adolescent Palestinien à Hébron, en Cisjordanie occupée, emmené, les yeux bandés, par des soldats israéliens.»Voyez comment ces terroristes traînent cet enfant de 14 ans», a fulminé le président turc. La Turquie et Israël ont normalisé leurs relations l'année dernière, après une crise diplomatique en 2010 déclenchée par un raid israélien contre le navire d'une ONG en route vers Ghaza, qui a fait 10 morts parmi les passagers turcs. Les deux parties ont intensifié leur coopération, notamment dans le domaine de l'énergie, mais

M. Erdogan a menacé d'une nouvelle «rupture» des relations diplomatiques entre la Turquie et l'Etat hébreu.