STATUT D'EL QODS La Jordanie va réexaminer son accord de paix avec Israël

La chambre basse du Parlement jordanien a approuvé dimanche soir une proposition visant à réexaminer l'accord de paix entre la Jordanie et Israël, suite à la décision américaine de reconnaître El Qods comme capitale d'Israël, a rapporté l'agence de presse étatique Petra.

La chambre basse a pris cette décision au cours d'une session consacrée au débat la décision du président américain et de ses conséquences.

La chambre basse a chargé son comité juridique de réexaminer tous les accords passés avec Israël, y compris l'accord de paix de Wadi Araba, signé entre les deux pays en 1994.

La Jordanie, qui a fermement condamné et ouvertement critiqué la décision américaine, a été le théâtre de plusieurs manifestations organisées par des partis politiques.

Durant la session de dimanche, le président de la chambre basse Atef Tarawneh a déclaré que la Jordanie continuerait à déployer des efforts pour trouver une solution à la crise et pour défendre El Qods Il a annoncé qu'une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) serait organisée en Turquie, avec la participation de la Jordanie, afin de discuter de cette question.