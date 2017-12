ILS ONT TRIOMPHÉ AUX ÉLECTIONS LOCALES Les nationalistes corses mettent Macron au défi

Les nationalistes corses de Pé a Corsica ne cessent de monter en puissance triomphant largement lors des locales de dimanche

Le président français Emmanuel Macron hérite d'un dossier compliqué après le triomphe lors d'élections locales dimanche des nationalistes corses qui réclament davantage d'autonomie pour cette île française de la Méditerranée et attendent de pied ferme une réponse de l'Etat.

«Paris a aujourd'hui à prendre la mesure de ce qui se passe en Corse», a lancé l'autonomiste Gilles Simeoni, tête de liste Pè a Corsica (Pour la Corse), dès l'annonce du score historique des «natios» lors de ce scrutin visant à créer une collectivité territoriale unique sur l'île. En l'emportant avec 56,5% des suffrages exprimés, la coalition entre autonomistes et indépendantistes disposera de 41 des 63 sièges à l'Assemblée de Corse ainsi que des 11 sièges du conseil exécutif, le mini-gouvernement de l'île natale de Napoléon.

Ce triomphe pose un sacré défi au gouvernement d'un des pays les plus centralisés d'Europe et, en premier lieu, à son président Emmanuel Macron. «Il lui faudra beaucoup d'habilité pour ne pas mécontenter ses interlocuteurs ni donner le sentiment de brader un morceau de la France», résume lundi Yves Thréard dans Le Figaro. «La France toujours jacobine va devoir entamer des négociations d'autonomie avec les nouveaux élus, qui peuvent conduire, à terme, à l'indépendance de l'île», ajoute Laurent Joffrin dans Libération. D'indépendance, il n'en est, contrairement à la Catalogne ou l'Ecosse, pour l'instant pas question, assurent les nationalistes. D'autant que les habitants de cette île lourdement endettée et dépendante de l'Etat sont majoritairement défavorables au divorce. Même les plus optimistes des indépendantistes, dirigés par Jean-Guy Talamoni, l'allié de Gilles Simeoni au sein de Pè Corsia, ne tablent pas sur un hypothétique référendum d'autodétermination avant quinze ans. Mais les «natios» comptent bien surfer sur leur score historique de dimanche pour réclamer un vrai statut d'autonomie. «Si Paris manifeste à nouveau un véritable déni de démocratie, nous serons contraints de susciter des manifestations populaires en Corse bien sûr mais également de faire le tour des capitales européennes pour dire que la France, qui donne des leçons de droits de l'homme au monde entier, a cette attitude anti-démocratique en traitant par le mépris le suffrage universel», a d'ores et déjà prévenu M. Talamoni. Les attentes immédiates des nationalistes portent sur trois dossiers: la co-officialité de la langue corse, la création d'un statut de résident pour combattre la spéculation immobilière sur une île où quatre logements sur dix sont des résidences secondaires et l'amnistie pour les «prisonniers politiques» et les recherchés. Ces questions sont éminemment sensibles en Corse qui a été pendant des décennies le théâtre de violences avec plus de 4 500 attentats revendiqués par les militants du Front de libération nationale de la Corse (Flnc) avant de déposer les armes en 2014. «Ces trois dossiers impliquent des ruptures totales ou entrent en contradiction flagrante avec les grands principes constitutionnels et institutionnels français» ajoute, cité par l'AFP, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'institut Ifop et auteur de «La nouvelle question corse». «Pour la co-officialité de la langue corse, il faudrait changer la Constitution française». Sur la question des prisonniers politiques, on touche à «l'indépendance de la justice» et sur le statut de résident, il s'agirait d'une «entorse à l'égalité des citoyens», développe-t-il, donnant une mesure de l'ampleur du chantier. Dimanche soir, le Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé Gilles Simeoni pour lui adresser des «félicitations républicaines» et s'est dit prêt à le recevoir à Paris «dès l'installation de la nouvelle collectivité», le 1er janvier. Une réponse «appréciée» par l'homme fort de l'Île de Beauté mais jugée insuffisante. «Je lui ai dit qu'au-delà de la politesse protocolaire, nous attendions et espérions un véritable dialogue avec l'Etat et que jamais les conditions n'avaient été aussi favorables pour que la question corse (...) se règle de façon apaisée et durable par une solution politique», a-t-il ajouté.