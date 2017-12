CRISE AVEC LA CORÉE DU NORD Pyongyang accuse: le Conseil de sécurité, un instrument des USA

Les Etats-Unis et leurs alliés ont perdu contre la Corée du Nord dans le «conflit politique et militaire», a déclaré la représentation nord-coréenne à l'ONU soulignant que le Conseil de sécurité est devenu «un instrument entre les mains des Etats-Unis». Les diplomates nord-coréens ont déclaré, en marge d'une séance du Conseil de sécurité consacrée aux droits de l'homme en Corée du Nord, que cette séance de l'ONU était «un mépris de la Charte de l'organisation» et «un acte contre la volonté de la plupart des Etats membres de l'ONU». «Cela démontre de manière évidente que le Conseil de sécurité est devenu un instrument entre les mains des Etats-Unis et que la confiance de la communauté internationale dans le Conseil de sécurité a touché le fond, et cela met en relief la nécessité de réformer le Conseil de sécurit é de l'ONU», selon la déclaration de la représentation permanente nord-coréenne à l'ONU, citée par les médias. Si les Etats-Unis et d'autres forces hostiles pensent intimider la Corée du Nord en discutant «au Conseil de sécurité des questions relatives aux droits de l'homme, ce ne sont que des rêves qui ne deviendront jamais réalité», a encore indiqué Pyongyang. Auparavant, l'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, Nikky Haley, avait déclaré que si la Chine ne faisait pas suffisamment pression sur la Corée du Nord, Washington «prendrait la situation en main» et adopterait de nouvelles sanctions.