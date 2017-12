CRISE POLITIQUE EN LIBYE La Russie "fera tout" en faveur du règlement

La Russie «fera tout» en faveur d'une entente entre camps rivaux en Libye pour tenter de sortir ce pays du chaos et d'une grave crise politique, a assuré mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. «Nous allons coopérer en faveur de la résolution de toutes les questions aux pourparlers entre Tobrouk et Tripoli, avec qui nous avons des contacts réguliers», a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse à Moscou, aux côtés de son homologue libyen Mohammed Taha Siala.

«La Russie fera tout ce qu'il faut pour une normalisation complète de la situation en Libye et en ce qui concerne les aspects internationaux du rétablissement des droits du gouvernement libyen», a poursuivi M. Lavrov. La Libye a sombré dans le chaos après la chute en 2011 de Maâmar El Gueddafi.

Des autorités rivales, à Tripoli et dans l'est du pays, et de nombreuses milices s'y disputent actuellement le pouvoir.

Le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'est de la Libye, Khalifa Haftar, avaient adopté en juillet en France une déclaration commune de sortie de crise, appelant notamment à l'organisation d'élections le plus rapidement possible.