RENCONTRE TURCO-RUSSE Moscou va vendre des armes à la Turquie

Des responsables russes et turcs se

rencontreraient dans les prochains jours afin de finaliser un accord sur l'obtention de systèmes de défense antiaérienne S-400 russes, a déclaré lundi soir le président turc Recep Tayyip Erdogan. «Des responsables vont se rencontrer cette semaine pour finaliser les travaux nécessaires sur cette question des S-400. Je leur souhaite du succès», a indiqué M. Erdogan lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Vladimir Poutine, de passage à Ankara lundi soir.

Il n'a pas donné plus de détails sur l'objet de ces rencontres.

Ankara avait annoncé en septembre avoir signé un important contrat d'armement portant sur l'achat de S-400 à Moscou tout en affirmant que certains points, notamment sur le financement de cet accord, restaient à régler.

Sans évoquer directement les S-400, M. Poutine a affirmé voir «une perspective considérable pour étendre la coopération dans le domaine technique militaire». «Nous avons finalement convenu d'un accord de crédit qui, je l'espère, (...) sera signé au plus vite», a-t-il déclaré au côté de son homologue turc.