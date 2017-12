TUNISIE: TERRORISME Un soldat tué par une mine près d'un repaire jihadiste

Un soldat a été tué et six autres blessés par une mine dans la zone montagneuse de Chaambi (Centre-Ouest), considérée comme un des principaux maquis des jihadistes en Tunisie, a annoncé hier soir le ministère de la Défense. Lors d'une opération de ratissage au mont Chaambi lundi, «un de nos soldats est tombé en martyr et six autres ont été blessés dans l'explosion d'une mine», a précisé le porte-parole du ministère Belhassen Oueslati sans donner d'autres détails. Les forces de sécurité et l'armée tunisiennes traquent depuis 2012 des groupes extrémistes armés retranchés dans les zones montagneuses du pays, notamment aux monts Mghilla et Chaambi, dans la région de Kasserine. Ces groupes se revendiquent le plus souvent d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ou de l'organisation terroriste Etat islamique (EI). L'essor d'une mouvance jihadiste en Tunisie depuis la révolution de 2011 est responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, de policiers, de touristes mais aussi des civils. Le 16 juil 2014, 15 soldats ont été tués après un assaut terroriste pendant le ramadhan sur le mont Chaambi, attaque la plus meurtrière de l'histoire de l'armée. Le pays a été le théâtre en 2015 et 2016 d'attentats majeurs revendiqués par l'EI comme celui qui a tué 38 touristes à Sousse (Est) en juin 2015. La Tunisie est toujours sous état d'urgence mais les autorités affirment avoir fait «des pas très importants dans la guerre contre le terrorisme» et appellent toujours à la vigilance.