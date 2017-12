CONFLIT DU YÉMEN 12 morts dans des raids de la coalition sur un camp de prisonniers

Des raids aériens de la coalition sous commandement saoudien ont fait au moins 12 morts et 80 blessés hier dans un camp de prisonniers des Houthis dans la capitale yéménite Sanaa, selon des médias. Selon la chaîne de télévision Al-Massira, les victimes sont des détenus. Les raids avant l'aube ont visé un camp tenu par des Houthis. Dimanche, au moins 26 éléments houthis ont été tués dans des raids aériens attribués à la coalition sous commandement saoudien, qui ont visé une de leurs positions dans la province de Hajjah (nord-ouest), selon des sources de sécurité.Le conflit au Yémen a fait plus de 8 750 morts depuis mars 2015, dont plus de 1 500 enfants. Le pays est aussi en proie à une crise humanitaire aiguë.

Le coordinateur des affaires humanitaires au Yémen Jamie McGoldrick, a lancé mardi dernier, lors d'un point de presse à Genève, un appel d'urgence pour faciliter l'acheminement des fournitures de carburant, de vivres et de médicaments via les ports, «particulièrement au profit des personnes vulnérables, qui ont besoin d'une aide urgente».

Des avions d'aide humanitaire ont pu atterrir mardi à Sanaa où le calme est revenu après des tensions entre les Houthis et les partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh.