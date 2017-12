NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN Feltman qualifie sa visite à Pyongyang de "constructive et productive"

Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a qualifié sa visite la semaine dernière en Corée du Nord de«constructive et productive», exprimant le voeux de voir «la voie des négociations désormais grande ouverte» en ce qui concerne la question du nucléaire nord-coréen.

M. Feltman, qui a effectué du 5 au 9 décembre la première visite d'un haut responsable de l'Onu à Pyongyang depuis début 2011, a qualifié cette visite de «constructive et productive», s'exprimant lors d'un point de presse mardi soir. Durant sa visite, M. Feltman qui était accompagné de deux collègues, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Ri Yong Ho et son adjoint, Pak Myong Guk. M. Feltman a exprimé le voeux que cette rencontre, soit «le début d'un dialogue, qui doit continuer», permettra que «la voie des négociations soit désormais grande ouverte». Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté une série de huit résolutions portant des sanctions toujours plus draconiennes pour tenter de convaincre la Corée du Nord de mettre un terme à son programme nucléaire et balistique. M. Feltman a jugé sa visite de «constructive et productive», dans la mesure où il a été capable de transmettre «les préoccupations du Secrétaire général qui découlent bien sûr des préoccupations de la communauté

internationale et du Conseil de sécurité».

«Mais de là à dire qu'lle a réussi à les persuader d'accepter certaines de nos suggestions, seule l'histoire nous le dira»,

a-t-il conclu. Les autorités nord-coréennes ont indiqué samedi que la visite de hauts

responsables des Nations unies à Pyongyang avait aidé à promouvoir la

compréhension entre le pays et le secrétariat de l'ONU. Dans un communiqué de presse, publié par l'agence nord-coréenne Kcna, Pyongyang indique que les deux parties ont reconnu que la visite avait «contribué à promouvoir la confiance mutuelle» et qu'elles avaient «accepté d'échanger régulièrement leurs points de vue par de fréquents échanges de

visites à différents niveaux».