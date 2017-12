SELON LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE Le transfert de l'ambassade ne se fera pas avant 2020

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a déclaré mardi soir que l'ambassade des Etats-Unis ne serait probablement pas transférée à El Qods avant 2020, ont rapporté les médias américains. «Ce n'est pas quelque chose qui se passera tout de suite», a déclaré M. Tillerson devant le département d'Etat, selon le quotidien américain New York Times. Le président américain Donald Trump avait annoncé mercredi dernier sa

reconnaissance d'El Qods comme capitale d'Israël et son intention d'y transférer l'ambassade américaine.M. Trump a indiqué également que le département d'Etat commencerait «immédiatement à embaucher des architectes et des ingénieurs pour ce but». Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré hier, depuis Istanbul, que Donald Trump avait «offert El Qods en cadeau», en estimant que les Etats-Unis n'avaient plus de rôle à jouer dans le processus de paix.