CONFLITS DANS LE MONDE 115 000 enfants soldats ont été libérés depuis l'an 2000

Le président du groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, l'ambassadeur suédois Olof Skoog a indiqué jeudi que plus de 115 000 enfants soldats avaient été libérés depuis l'an 2000 à travers le monde, grâce aux efforts et initiatives des Nations unies pour la lutte contre ce phénomène. «En dépit de ce rideau d'obscurité jeté sur le monde (par les guerres), nous devons garder à l'esprit que l'action prise ici a des résultats positifs» sur la situation des enfants dans les conflits armés, a tenu à souligner M. Skoog, lors d'une conférence de presse à New York sur le bilan annuel de son groupe de travail. L'ambassadeur suédois, dont le pays a rejoint le Conseil de sécurité il y a un an, s'est dit toutefois «alarmé par les violations continues du droit international humanitaire» observées presque quotidiennement dans les zones de conflit à travers le monde. Selon lui, la situation des populations civiles à travers les zones de conflit ne fait que s'aggraver. Evoquant la situation en Syrie, M. Skoog a ainsi regretté que les écoles, supposées être un lieu de sûreté pour les enfants, sont attaquées par les raids aériens, privant ces enfants à la fois d'éducation et de protection. Au Yémen, «130 enfants meurent chaque jour de malnutrition et en conséquence du conflit armé. C'est un enfant toutes les 10 minutes», a-t-il déploré. «Je pense que nous devons entamer une réflexion sur cette situation, et nous allons essayer de renverser cette tendance en 2018» a assuré le président de ce groupe de travail créé en 2005 par la résolution 1612 du Conseil de sécurité. Pour lui, s'il n'est pas possible de régler l'ensemble des conflits qui éclatent dans le monde, «nous pouvons certainement faire mieux pour protéger les enfants qui se retrouvent victimes des guerres».