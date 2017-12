CRISE AVEC LA CORÉE DU NORD L'émissaire américain insiste sur la volonté de "dialogue"

L'émissaire américain chargé de la Corée du Nord, Joseph Yun, a insisté hier depuis la Thaïlande sur «l'ouverture au dialogue» avec Pyongyang. Le secrétaire d'Etat Rex Tillerson «a dit que nous étions ouverts au

dialogue, voyons ce qu'ils répondent», a insisté Joseph Yun devant la presse, à la fin de sa tournée asiatique, qui l'a conduit au Japon puis en Thaïlande. Rex Tillerson s'était dit mardi prêt à parler avec Pyongyang «sans condition préalable». Mais mercredi, le département d'Etat américain a assuré que la politique des Etats-Unis n'avait «pas changé» sur le dossier nord-coréen. «C'est très difficile de discerner quelles sont leurs intentions sans avoir un véritable dialogue», a néanmoins insisté hier Joseph Yun, poursuivant la ligne de son «patron». Rex Tillerson. «Nous sommes ouverts au dialogue. Et nous espérons qu'ils seront d'accord pour dialoguer», a-t-il dit, préconisant une combinaison de «diplomatie et de sanctions». Dans ce contexte, le Kremlin a annoncé hier que les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump ont discuté au téléphone du

programme nucléaire nord-coréen. Les deux chefs d'Etat ont abordé, au cours de cette conversation dont l'initiative revient aux Américains, selon Moscou, «la situation dans plusieurs zones de crise, avec l'accent mis sur le règlement du problème nucléaire dans la péninsule coréenne», a expliqué le Kremlin dans un communiqué. Vladimir Poutine avait salué quelques heures plus tôt jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, la «prise de conscience» des Etats-Unis dans le dossier nord-coréen, Washington s'étant dit prêt à entamer des discussions sans condition préalable avec Pyongyang.