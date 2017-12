PRÉSIDENTIELLE EN RUSSIE Le scrutin officiellement fixé au 18 mars

La date de l'élection présidentielle russe, à laquelle Vladimir Poutine a annoncé sa candidature, a été formellement fixée vendredi au 18 mars. Adopté hier par le Conseil de la Fédération, le décret fixant la date de l'élection présidentielle au 18 mars sera publié lundi 18 décembre, donnant le coup d'envoi d'une campagne électorale de trois mois, a indiqué aux agences de presse russes le chef du Comité pour la législation constitutionnelle, Andreï Klichas. En visite dans une usine de Nijni Novgorod (Volga), le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière, sans surprise, qu'il serait candidat pour un quatrième mandat. Il est le grandissime favori de cette élection sans suspense. Son principal opposant, Alexeï Navalny, ne pourra vraisemblablement pas se présenter en raison de plusieurs condamnations de justice, notamment pour détournement de fonds, dans des affaires qu'il dénonce comme fabriquées de toutes pièces. M. Navalny a affirmé que son mouvement ferait campagne pour le boycott du scrutin s'il n'était pas autorisé à concourir. Hier, la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova, a indiqué à l'agence de presse Interfax que 23 candidats ont jusqu'à présent «exprimé le souhait de participer» à l'élection présidentielle.

On retrouve parmi eux les dirigeants du Parti communiste russe et du parti d'extrême droite Ldpr, tolérés par le régime et siégeant au Parlement où ils ne représentent qu'une opposition de façade, où la candidate libérale Ksenia Sobtchak, fille de l'ancien mentor du président russe, devenue une journaliste d'opposition.