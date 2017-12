L'OFFENSIVE AMÉRICAINE CONTRE L'IRAN Purement diplomatique selon Mattis

L'offensive des Etats-Unis pour dénoncer l'influence déstabilisatrice de l'Iran au Proche-Orient est purement diplomatique et non militaire, a assuré vendredi soir le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis. Les Etats-Unis n'ont pas l'intention de répondre aux agissements de l'Iran «militairement. Non», a déclaré M. Mattis à quelques journalistes au lendemain d'une conférence de presse de l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley, devant des débris de missiles que les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir fournis aux rebelles yéménites houthis. «C'est la raison pour laquelle Mme Haley était là, et non un de nos généraux», a ajouté M. Mattis, qui est un ancien général des Marines. «Ceci est un effort diplomatique destiné à montrer au monde ce que l'Iran fabrique». S'exprimant sur une base militaire américaine, au milieu de débris de plusieurs missiles et drones qui provenaient de récentes attaques contre des alliés des Etats-Unis dans la région, Mme Haley a déclaré qu'il s'agissait de «preuves irréfutables» de ventes de missiles par l'Iran, une «violation flagrante» de ses obligations internationales, ce que Téhéran a aussitôt démenti.