LIBYE/MIGRATIONS 74 réfugiés africains évacués vers le Niger

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a évacué, dans la nuit du 14 au

15 décembre, 74 réfugiés vulnérables depuis la Libye vers le Niger. Un groupe de 51 enfants, 22 femmes et un homme de nationalité érythréenne ou somalienne «se trouvent désormais en sécurité au Niger», a déclaré l'agence onusienne dans un communiqué. «Il y a moins de 24 heures, ils étaient encore détenus en Libye mais ils peuvent maintenant se remettre à espérer», a dit Vincent Cochetel, l'envoyé spécial du HCR pour la situation en Méditerranée centrale. «Cette évacuation n'aurait pas pu s'effectuer sans le soutien des autorités et de nos partenaires en Libye (...)», a-t-il ajouté, saluant «l'extraordinaire solidarité» manifestée par le peuple et le gouvernement nigériens dans cette opération. Avec l'appui des partenaires du HCR au Niger, ces réfugiés seront hébergés dans des maisons d'hôtes à Niamey. Les enfants seront accueillis dans des centres pour mineurs où ils pourront recevoir de l'aide et un soutien psychosocial. «La meilleure solution dans l'intérêt de chaque enfant sera identifiée, alors que les adultes suivront la procédure courante du HCR pour la réinstallation et d'autres solutions durables», a précisé M. Cochetel. Le HCR avait lancé lundi un appel urgent demandant la mise à disposition de 1.300 places de réinstallation pour des réfugiés vulnérables en Libye d'ici la fin mars 2018. Selon le Haut-Commissariat, «les évacuations de réfugiés ne doivent s'inscrire que dans le cadre d'efforts accrus pour la gestion des migrations et le renforcement des capacités en matière d'asile visant à répondre aux mouvements complexes de migrants et de réfugiés le long des itinéraires méditerranéens».