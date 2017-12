EL QODS COMME CAPITALE D'ISRAËL Le Conseil de sécurité examine une résolution rejetant la décision de Trump

xcapitale d'Israël. L'Egypte a fait circuler samedi un texte qui demande notamment que la décision unilatérale prise par les Etats-Unis soit révoquée. Ce projet de résolution pourrait être mis au vote dès aujourd'hui. La décision de Donald Trump de reconnaître El Qods comme la capitale d'Israël a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale.

Le projet de résolution souligne que le statut d'El Qods «doit être résolu par la négociation» et fait part de «profonds regrets concernant les récentes décisions sur El Qods», sans mentionner nommément les Etats-Unis. Le texte affirme également que «toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique» d'El Qods «n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée». Les diplomates s'attendent à ce que les Etats-Unis opposent leur veto pour bloquer cette résolution qui devrait recevoir le soutien des 14 autres membres du Conseil de sécurité.