VIOLENCES EN AFGHANISTAN 11 policiers tués par les taliban

Onze policiers afghans ont été tués dans une attaque nocturne des taliban contre leurs postes dans la capitale provinciale du Helmand (Sud), Lashkar-Gah, a rapporté hier le gouverneur. Selon le gouverneur Hayatullah Hayat, l'attaque - revendiquée par les taliban sur leur compte Twitter - s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. «Ce matin vers 1h00, un nombre important de talibans ont attaqué deux postes de police dans le quartier de Qalai Sang, à Lashkar-Gah. Nos forces ont riposté, mais malheureusement onze de nos policiers ont été tués et deux blessés», a-t-il déclaré. Selon lui «les taliban ont pris la fuite après l'envoi de renforts».

Le chef de la police Ghafar Safi a affirmé de son côté que «quinze combattants talibans ont été tués» lors de ces opérations. Les talibans contrôlent 10 des 14 districts du Helmand depuis 15 mois environ et encerclent littéralement la capitale provinciale. Par ailleurs, une tentative d'attentat-suicide contre un convoi de l'Otan hier près de Kandahar, toujours dans le sud de l'Afghanistan mais plus à l'est, a tué une passante et blessé quatre personnes, selon le chef de la police provinciale.

«Une voiture-suicide a tenté de foncer contre un convoi de l'Otan près de l'aéroport de Kandahar mais elle a explosé trop tôt. Une femme a été tuée et quatre personnes blessés», a-t-il dit. Selon le général Razik, «les victimes se trouvaient dans un véhicule qui suivait le convoi». Interrogé, le QG des forces de l'Otan à Kaboul a indiqué qu'il cherchait à vérifier ces informations. Les forces de l'Otan déployées dans le cadre de l'opération Resolute Support sont régulièrement visées par des tentatives d'attentat quand elles se déplacent.