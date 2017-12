ATTENTAT DÉJOUÉ EN RUSSIE "Cas exemplaire" de coopération entre Moscou et Washington

Le Kremlin s'est félicité hier d'un «cas exemplaire» de coopération russo-américaine après avoir annoncé que des renseignements transmis par la CIA à la Russie avaient permis de déjouer un attentat à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest). Dimanche, le président russe Vladimir Poutine avait appelé Donald Trump pour le «remercier», lors de leur deuxième entretien téléphonique en une semaine, de renseignements transmis par la CIA ayant permis d'arrêter des présumés terroristes qui préparaient un attentat dans la deuxième ville de Russie, notamment la très touristique cathédrale Notre-Dame-de-Kazan Ces informations fournies par l'agence centrale de renseignement américaine «ont aidé à sauver beaucoup de vies et cela ne peut que susciter de la satisfaction et de la reconnaissance», a expliqué hier à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. C'est «un cas exemplaire de la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme», a-t-il souligné, estimant que Moscou et Washington doivent chercher de manière générale à atteindre «de tels standards (de coopération) afin qu'ils donnent le ton» aux relations russo-américaines. «C'est aussi un exemple très révélateur prouvant qu'une lutte efficace contre le terrorisme n'est possible qu'en cas de coopération entre différents pays, et en premier lieu, entre la Russie et les Etats-Unis», a-t-il ajouté. La conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump était la seconde conversation téléphonique entre les deux chefs d'Etat en quelques jours. Les relations entre Washington et Moscou sont toujours tendues, sur fond d'accusations d'ingérence russe dans la politique américaine mais aussi de divergences profondes dans les dossiers syrien, nord-coréen et ukrainien. Cet entretien a eu lieu peu après l'annonce vendredi par les services de renseignement russes (FSB) du démantèlement d'une cellule du groupe jihadiste Etat islamique (EI) s'apprêtant à commettre des attentats le 16 décembre à Saint-Pétersbourg. Au total, sept personnes ont été arrêtées mercredi et jeudi. Elles planifiaient notamment un «attentat- suicide» ainsi que des «tueries et des explosions», selon le FSB qui a dit avoir saisi «un grand nombre d'explosifs (...), des armes automatiques et des munitions».