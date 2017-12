ESPAGNE-TERRORISME Arrestation d'un Marocain pour appartenance présumée à Daesh

La police espagnole a arrêté hier à Majahonda (banlieue de Madrid) un jeune homme de 19 ans originaire du Maroc et de nationalité espagnole, pour appartenance présumée à l'organisation terroriste Daesh, indique un communiqué du ministère espagnol de l'Intérieur.Le jeune homme s'est radicalisé, ajoute le communiqué depuis l'âge de 16 ans et se trouve actuellement «dans un état très avancé de radicalisation». Le ministère espagnol de l'Intérieur souligne par ailleurs que le mis en cause avait ouvertement exprimé sur les réseaux sociaux «sa volonté de devenir un instrument de terrorisme». Au cours de ces derniers mois, «son comportement s'est davantage radicalisé», précise la même source. Selon l'Intérieur espagnol, la personne arrêtée était «très active sur Internet et utilisait plusieurs profils sur différents réseaux sociaux pour transmettre et recevoir la propagande du groupe terroriste Daesh». «Grâce aux réseaux, le détenu a reçu une grande quantité d'informations devant lui permettre de se former et à renforcer son engagement à effectuer des actes de violence dans le cadre du terrorisme mondial», explique-t-on.