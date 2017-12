TUNISIE: ÉLECTIONS Les municipales fixées au 6 mai 2018

Les élections municipales en Tunisie se tiendront le 6 mai 2018, a annoncé l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Les corps sécuritaires et les militaires voteront le 29 avril prochain, a précisé l'Instance. La décision de l'Isie rendue publique dans la soirée de lundi, fixe le calendrier des élections municipales pour 2018. Elle comporte 12 articles qui se présentent en quatre chapitres: Enregistrement des électeurs, candidatures aux élections municipales, campagne électorale, vote et annonce des résultats.

Dans ce dernier chapitre (vote et annonce des résultats), il est indiqué que l'annonce des résultats préliminaires des élections ne dépassera pas le 9 mai 2018. Les résultats définitifs seront proclamés par l'Isie au plus tard le 13 juin 2018 après l'examen des recours. Selon le calendrier des élections municipales, l'enregistrement des électeurs démarrera le 19 décembre et se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2018. Les listes des électeurs seront affichées les 11 et 12 janvier 2018. Le dépôt des recours contre les listes des électeurs est prévu du 13 au 15 janvier 2018, l'annonce des décisions y afférentes ne dépassera pas le 18 janvier prochain. L'Isie se chargera ensuite de l'annonce de la liste définitive des électeurs après examen des recours dans un délai ne devant pas dépasser le 7 février 2018. Concernant les candidatures aux élections municipales, le calendrier électoral fixe l'ouverture des candidatures du 15 jusqu'au 22 février 2018. L'annonce des listes acceptées sera faite au plus tard le 3 mars 2018. Les listes validées définitivement pas l'Isie après examen des recours seront annoncées au plus tard le 4 avril 2018.