GUERRE DE SYRIE De Mistura demande des idées au Conseil de sécurité

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a demandé mardi soir au Conseil de sécurité des idées pour rédiger une Constitution et organiser des élections dans le pays. «Je pense qu'il est temps pour l'ONU de préciser les problématiques constitutionnelle et électorale», a-t-il déclaré aux 15 membres du Conseil de sécurité, en évoquant l'«occasion en or» manquée lors du dernier round de discussions à Genève. Ce dernier s'est achevé à la mi-décembre sans avancée, et Staffan de Mistura a accusé la délégation gouvernementale de «ne pas avoir cherché vraiment à avoir un dialogue» alors que l'opposition était venue unie en Suisse. «Nous parlons depuis longtemps du processus constitutionnel et des élections et nous n'avons pas été en mesure dans les discussions intersyriennes d'impliquer réellement les deux parties. Laissez-moi vous demander de l'aide», a ajouté Staffan de Mistura.

Selon lui, des propositions sur la Constitution et les élections permettraient de «stimuler une consultation plus large».