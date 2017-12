Le MSP rencontre l'ambassadeur de France à Alger

Par Nadia BENAKLI -

Les cadres du MSP ont saisi l'ambassadeur de France à Alger. La rencontre a porté sur la décision du président américain, Donald Trump qui a décrété El Qods comme capitale d'Israël. Cette réunion fait partie d'une série de rencontres que prévoit le Mouvement de la société pour la paix de tenir avec les différents représentants diplomatiques des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le chef du groupe parlementaire du MSP, Nacer Hamdadouche, a salué la position de la France qui a voté contre cette décision au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La délégation du MSP a insisté auprès de l'ambassadeur de France pour le maintien de cette position et mettre également pression sur leur partenaire américain pour revenir sur cette décision, notamment lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies. Les représentants du parti ont fait part également des conséquences d'une telle décision sur le processus de paix engagé dans le cadre de l'ONU. Selon Nacer Hamdadouche, l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, s'est engagé à transmettre les doléances de l'Algérie au Quai d'Orsay. Il y a lieu de rappeler que le MSP a également appelé à la tenue d'une session spéciale pour le soutien à la cause palestinienne au sein de l'APN. La demande introduite auprès du bureau de l'assemblée, depuis plus de dix jours, n'a pas reçu de réponse.