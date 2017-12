CONFLIT DE LIBYE Une fosse commune retrouvée à Syrte

Les agences de sécurité de la ville de Syrte en Libye ont découvert jeudi une fosse commune contenant des dizaines de corps, a fait savoir un responsable. «Une force de sécurité s'est rendue dans le faubourg d'al-Manara et y a inspecté le site signalé, où nous avons découvert une fosse commune contenant des dizaines de corps», a déclaré à Xinhua le porte-parole des forces de sécurité de Syrte, Taha Hadid. Les corps zont présumés être ceux de combattants du groupe terroriste «Etat islamique» (Daesh/EI), a indiqué M. Hadid. Al-Manara est l'un des derniers bastions de l'EI à avoir été tenu par ce mouvement combattant dans sa guerre contre les forces gouvernementales en 2015. Dès que la météo s'améliorera dans les prochains jours, les équipes du Croissant-Rouge récupèreront les corps et procèderont à des prélèvements d'ADN, a indiqué le porte-parole. En décembre 2015, les forces alliées au gouvernement libyen, soutenu par les Nations unies, ont vaincu l'EI et ses mouvements affiliés et les ont expulsés de Syrte, une ville située à quelque 450 km de Tripoli, la capitale du pays.