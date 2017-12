SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LA RUSSIE Moscou se prépare à riposter

Moscou se prépare à riposter contre la nouvelle série de sanctions américaines, ont indiqué jeudi le Kremlin et le ministère russe des Affaires étrangères. Mercredi, le département du Trésor américain a sanctionné le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, et quatre autres personnes pour violation des droits de l'Homme en vertu d'une Loi de 2012, dénommée Magnitski Act. «Il est tout à fait vraisemblable que le principe de réciprocité sera mis en oeuvre», a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes. Il a refusé d'indiquer quelles seront les cibles des contre-mesures. Malheureusement, nous sommes de nouveau contraints de confirmer notre position, qui revient au fait que ces sanctions seront suivies de mesures de représailles»,' a dit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse hebdomadaire. Il apparaît qu'un certain nombre de groupes politiques américains ont encore envie de se maintenir sur une ligne susceptible de détruire les relations avec la Russie, a ajouté Mme Zakharova. Elle a dit qu'actuellement, environ 200 citoyens et 402 entités juridiques russes font l'objet de différentes sanctions américaines. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a signé le Magnitski Act - du nom d'un avocat russe, Sergueï Magnitski - en décembre 2012, qui a imposé des sanctions à des représentants russes responsables de la mort, dans une prison de Moscou, en 2009, de l'avocat de

37 ans. En janvier 2013, la Russie riposta en promulguant une loi interdisant aux citoyens américains d'adopter des orphelins russes et en interdisant aux Américains soupçonnés d'avoir commis des violations des droits de l'homme d'entrer en Russie. En 2016, le Congrès américain a adopté le Global Magnitski Act, qui autorise le gouvernement américain à sanctionner les responsables gouvernementaux étrangers impliqués dans des violations des droits de l'homme commises partout dans le monde.